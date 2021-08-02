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رفع 9 آلاف طن مخلفات من 4 أحياء في الجيزة

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رفع 9 آلاف طن مخلفات من 4 أحياء في الجيزة رفع 9 آلاف طن مخلفات من 4 أحياء في الجيزة

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قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفـع كفـاءة النظـافـة والحدائق بنطاق أحياء بولاق الدكرور والطالبية والدقي وجنوب الجيزة.

وقـامــت أجهــزة الهيئــة برفع ٩٤٢٧ طن مخلفات، وتم تنفيذ حملات نظافة نوعيه في شارع ترعة عبدالعال بنطاق حي بولاق الدكرور، شارع أنور السادات بنطاق حي الطالبية، وميدان المساحة، شارع عكاشة من المساحة بنطاق حي الدقي، بالإضافة إلى فرق الحدائق شملت تقليم النخيل بشارع الهرم بنطاق حي الطالبية، وزراعة النباتات والزهور وقص النجيلة وفرد النجيلة سابقة التجهيز بحديقة نزلة كوبري فيصل بشارع السودان بنطاق حي جنوب الجيزة.

المصرى اليوم

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