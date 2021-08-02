الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية

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أنهت محافظة الجيزة إجراء إصلاحات لعدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بحي جنوب الجيزة ومركز العياط ومدينة الحوامدية.

شملت الأعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع ربيع الجيزى أمام كنيسة رؤساء الملائكة بحي جنوب الجيزة.

وجرى إصلاح كسر في ماسورة خط المياه أمام مكتب بريد قرية ميت القائد التابعة للوحدة المحلية بميت القائد بالعياط.

وإصلاح أعطال مياه الشرب في شارع عزت الشاعر عرب شلهوب وشارع الشهداء من الصحافة وصيانة شبكات الصرف الصحي في منطقه أبو مخلوف بالحوامدية.