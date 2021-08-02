أخبار عاجلة

الممثل الإقليمي للأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" مصر تنطلق للعالمية بتصنيع السيارات والقطار -
عملنا حقن مجهري للجاموس بحيوان منوي مجمد .. شوفوا حصل إيه؟ -
لماذا انهار الجيش الأفغاني أمام طالبان؟ .. كيف هزم 60 الف مسلح ربع مليون جندي؟ -
تشييع جنازة آخر ضحايا حادث مصرع عروسين ليلة زفافهم بالبحيرة -
«شباب الشرقية» تنفذ قافلة رياضية في قرية الغابة بمركز أبوكبير -
محافظ بورسعيد يُكرّم أوائل الدبلومات الفنية -
محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ الأنشطة الثقافية -
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة التراكمي بكلية التمريض -
روائي مصري يرسل روايته الأولى «The Merchant» إلى ملكة بريطانيا -
مرض نادر يحرم رجلًا من الاستحمام لمدة 40 عامًا (تعرف عليه) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت محافظة الجيزة إجراء إصلاحات لعدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بحي جنوب الجيزة ومركز العياط ومدينة الحوامدية.

شملت الأعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع ربيع الجيزى أمام كنيسة رؤساء الملائكة بحي جنوب الجيزة.

وجرى إصلاح كسر في ماسورة خط المياه أمام مكتب بريد قرية ميت القائد التابعة للوحدة المحلية بميت القائد بالعياط.

وإصلاح أعطال مياه الشرب في شارع عزت الشاعر عرب شلهوب وشارع الشهداء من الصحافة وصيانة شبكات الصرف الصحي في منطقه أبو مخلوف بالحوامدية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«شباب الشرقية» تنفذ قافلة رياضية في قرية الغابة بمركز أبوكبير

«شباب الشرقية» تنفذ قافلة رياضية في قرية الغابة بمركز أبوكبير

محافظ بورسعيد يُكرّم أوائل الدبلومات الفنية

محافظ بورسعيد يُكرّم أوائل الدبلومات الفنية

محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ الأنشطة الثقافية

محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ الأنشطة الثقافية

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة التراكمي بكلية التمريض

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة التراكمي بكلية التمريض