الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور)

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واصلت الإدارات الميدانية بحى العجوزة بمحافظة الجيزة شن حملات إشغالات صباحية ومسائية بقطاع العجوزة وأرض اللواء، شملت شارع عبدالمنعم سند والرشيد والسودان والحجاز والمعتمدية وشارع ترعة الزمر وشارع محمود عسران بأرض اللواء.

وأسفرت الحملات عن إيقاف أعمال تشوينات لعمل ترميم إزالة بشارع المعتندية بأرض اللواء، وإيقاف أعمال تركيب رخام وأعمال تكسير بعقار بشارع ترعة الزمر.

كما أسفرت عن إيقاف أعمال جمالون بقطعة أرض يمين المحور وإيقاف أعمال تصليح كهرباء دون تصريح، وتم سحب المعدات لحين الانتهاء من التصريح.

وشملت الحملات قص وتقليم ورفع مخلفات أشجار بمتفرعات محمود بدر الدين زمالك، وكنس وتجريد ورفع مخلفات أتربة وقمامة وتركيب بلاط انترلوك بحارة الشافعى من داير الناحية بالحوتية بعد أعمال حفر طوارئ تليفونات.