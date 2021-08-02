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عضو السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية

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عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية عضو السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية

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قال أحمد عادل عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة نادي السابق، إنه تفاوض مع الإسباني أوجستي بوش، مدرب فريق كرة السلة السابق الذي رحل إلى الأهلي، إلا أن الأخير أبلغه بغلق هذا الملف حتى نهاية الموسم.

وأضاف عبدالفتاح، في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي تفاوض مع أوجستي بوش قبل بداية بطولة أفريقيا لكرة السلة، الذي اعترف على الهواء بمفاوضات المنافس.

وتابع أن نادي الزمالك عرض على أوجستي 15 ألف دولار، بعدما كان يتقاضى 5500 ألف، وضاعف الزمالك راتبه لتجديد عقده، لكنه رحل للأهلي الذي سيمنحه راتب 22 ألف دولار، مشيرًا إلى أن الإسباني قدم مستويات مميزة، إلا أنه رحل بطريقة غير احترافية.

واختتم تصريحاته: «ما فعله أوجستي مهنيًا ليس صحيحًا، خاصة أنه انتقل للنادي المنافس، وهذا يتنافى مع الروح الرياضية والمبادئ، كان عليه ألا يرحل عن الفريق بهذا الشكل».

المصرى اليوم

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