احذر 8 أجهزة كهربائية تزيد فاتورة الكهرباء

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بعد الزيادة الجديدة في الكهرباء، بدأ عدد كبير من المواطنين التساؤل على مواقع التواصل الاجتماعي عن الأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا وتتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء.

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للقراء وتنشر تفاصيل الأجهزة الكهربائية التي تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء في المنزل، وتوضح طرق الاستخدام الأمثل لتلك الأجهزة.

1- التكييف

مكيف الهواء هو أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء في فصل الصيف ويصل متوسط استهلاك تكيف الوأحد إلى 1450 كيلو وات في الشهر، وذلك ينصح للحد من استهلاك المكيف من خلال ضبط درجة الحرارة على 24 درجة على الأقل مع فصل التكيف من المفتاح الكهرباء.

2- غلاية الماء الكهربائية

استخدام علاية الماء طوال اليوم يؤدي بشكل كبير إلى زيادة فاتورة الكهرباء، فهي من الأجهزة عالية الاستهلاك خاصة وأن الأسرة تستخدم بشكل متكرر في تحضير المشروبات الساخنة طوال اليوم، فمتوسط استهلاك الغلاية في الشهر الواحد يصل إلى 310 كيلو وات مع نزع فيشة من مصدر الكهرباء بعد الاستخدام.

احذر 8 أجهزة كهربائية تسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

3- الغسالة

الغسالة من الأجهزة التي تسبب في زيادة فاتورة الكهرباء بشكل كبير لهذا يجب اختيار غسالة بمواصفات محدد عن الشراء لتوفر في الطاقة الكهربائية، كما يجب فصل الكهرباء عن الغسالة في حالة عدم استخدامها.

4- السخان الكهربائي

السخان هو أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاك للكهرباء بعد التكيف، ولتجنب الزيادة في فاتورة الكهرباء يجب عدم تشغيل السخان بشكل مستمرة طوال اليوم وتشغيله فقط قبل الاستعمال بنصف ساعة.

5- المكواة الكهربائية

المكواة من الأجهزة المنزلية أيضا التي تسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء رغم استخدامها البسيط خلال اليوم، وينصح عدم تركها متصلة بالكهرباء في حالة عدم الاستخدام.

6- الفرن الكهربائي

الفرن الكهربي من الأجهزة التي تسبب في استهلاك الكهرباء بشكل كبير، وينصح دائما استبدال الفرن الكهربائي بالغاز.

7- الميكروويف

من الأجهزة المنزلية العالية الاستهلاك في الكهرباء، تصل معدل استخدامه 500 وات في اليوم الواحد، لذلك ينصح باستخدامه فقط عند الضرورة مع فصل عنها الكهرباء بعد الاستخدام.

8- الثلاجة

الثلاجة أيضا من الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء، فهي تستهلك كل شهر ما يقرب من 205 كيلو وات، لذلك يجب شراء ثلاجة بمواصفات محددة لتوفير الاستهلاك وعدم ارتفاع فاتورة الكهرباء