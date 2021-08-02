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قال بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، إن فريقه مر بفترة عصيبة مؤخرًا، قبل تعيين محمد عبدالجليل مديرًا فنيًا للفريق، الذي حاول انتشاله من الأزمة التي مر بها على الناحية المادية والفنية.

وأضاف بكري سليم، في تصريحات تليفزيوينة، أنه يوجه الشكر إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي اجتهد كثيرًا لحل الأزمة التي يمر بها النادي، بطلب ناديه الحصول على سلفة لحين دفع الشركة الراعية مديونيتها للنادي.

وتابع: «خاض فريقنا مباريات ودية استغلالًا لفترة التوقف استعدادًا لاستئناف الدوري، وفسخنا التعاقد مع خالد أوتشو وباولن فوافي بناءً على طلب محمد عبدالجليل، بعد تراجع آدائهما وقلة الوقت الذي يشارك فيه الثنائي، خاصة وأن المحترف لا بد وأن يكون مستواه أفضل من اللاعب المحلي».