أخبار عاجلة

الممثل الإقليمي للأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" مصر تنطلق للعالمية بتصنيع السيارات والقطار -
عملنا حقن مجهري للجاموس بحيوان منوي مجمد .. شوفوا حصل إيه؟ -
لماذا انهار الجيش الأفغاني أمام طالبان؟ .. كيف هزم 60 الف مسلح ربع مليون جندي؟ -
تشييع جنازة آخر ضحايا حادث مصرع عروسين ليلة زفافهم بالبحيرة -
«شباب الشرقية» تنفذ قافلة رياضية في قرية الغابة بمركز أبوكبير -
محافظ بورسعيد يُكرّم أوائل الدبلومات الفنية -
محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ الأنشطة الثقافية -
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة التراكمي بكلية التمريض -
روائي مصري يرسل روايته الأولى «The Merchant» إلى ملكة بريطانيا -
مرض نادر يحرم رجلًا من الاستحمام لمدة 40 عامًا (تعرف عليه) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

للمقاصة: نشكر وزير الرياضة لوقوفه بجانب النادي.. وفسخنا التعاقد مع «أوتشو وفوافي»

Print
مصر للمقاصة: نشكر وزير الرياضة لوقوفه بجانب النادي.. وفسخنا التعاقد مع «أوتشو وفوافي» للمقاصة: نشكر وزير الرياضة لوقوفه بجانب النادي.. وفسخنا التعاقد مع «أوتشو وفوافي»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي المقاصة، إن فريقه مر بفترة عصيبة مؤخرًا، قبل تعيين محمد عبدالجليل مديرًا فنيًا للفريق، الذي حاول انتشاله من الأزمة التي مر بها على الناحية المادية والفنية.

وأضاف بكري سليم، في تصريحات تليفزيوينة، أنه يوجه الشكر إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي اجتهد كثيرًا لحل الأزمة التي يمر بها النادي، بطلب ناديه الحصول على سلفة لحين دفع الشركة الراعية مديونيتها للنادي.

وتابع: «خاض فريقنا مباريات ودية استغلالًا لفترة التوقف استعدادًا لاستئناف الدوري، وفسخنا التعاقد مع خالد أوتشو وباولن فوافي بناءً على طلب محمد عبدالجليل، بعد تراجع آدائهما وقلة الوقت الذي يشارك فيه الثنائي، خاصة وأن المحترف لا بد وأن يكون مستواه أفضل من اللاعب المحلي».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الممثل الإقليمي للأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" مصر تنطلق للعالمية بتصنيع السيارات والقطار

الممثل الإقليمي للأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" مصر تنطلق للعالمية بتصنيع السيارات والقطار

تشييع جنازة آخر ضحايا حادث مصرع عروسين ليلة زفافهم بالبحيرة

تشييع جنازة آخر ضحايا حادث مصرع عروسين ليلة زفافهم بالبحيرة

روائي مصري يرسل روايته الأولى «The Merchant» إلى ملكة بريطانيا

روائي مصري يرسل روايته الأولى «The Merchant» إلى ملكة بريطانيا

بنك مصر يوقع عقد قرض لشركة تطوير عمراني بـ800 مليون جنيه

بنك مصر يوقع عقد قرض لشركة تطوير عمراني بـ800 مليون جنيه