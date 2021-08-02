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«الخطر قادم في سبتمبر».. أحمد موسى يحذر من بطء معدلات التطعيم ضد كورونا

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«الخطر قادم في سبتمبر».. أحمد موسى يحذر من بطء معدلات التطعيم ضد كورونا «الخطر قادم في سبتمبر».. أحمد موسى يحذر من بطء معدلات التطعيم ضد كورونا

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قال الإعلامي أحمد موسى إن المعنيين بملف الصحة يحذرون من شهر سبتمبر القادم فيما يتعلق بفيروس كورونا ومتحور دلتا الذي أثار أزمة في العالم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «لازم ناخد بالنا ونستعد مبكرا.. الأخطر هو القادم».

وتابع أن التطعيم يسير ببطء نوعا ما ولكن خلال الأيام المقبلة سيتم التطعيم باللقاح المصنع في ولكن هذا ليس طموح مصر فالطموح كان تطعيم أعداد كبيرة.

وأوضح أن المستهدف كان تطعيم عدد كبير حاليا وليس الانتظار لنهاية العام الحالي فلا تتناسب الأعداد التي حصلت على التطعيم مع حجم مصر.

وأكد أن مصر نموذج في المواجهة بشهادة الصحة العالمية ولكن التطعيم نتنمى أن يكون بوتيرة أسرع قبل شهر سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم

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