أخبار عاجلة

الممثل الإقليمي للأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" مصر تنطلق للعالمية بتصنيع السيارات والقطار -
عملنا حقن مجهري للجاموس بحيوان منوي مجمد .. شوفوا حصل إيه؟ -
لماذا انهار الجيش الأفغاني أمام طالبان؟ .. كيف هزم 60 الف مسلح ربع مليون جندي؟ -
تشييع جنازة آخر ضحايا حادث مصرع عروسين ليلة زفافهم بالبحيرة -
«شباب الشرقية» تنفذ قافلة رياضية في قرية الغابة بمركز أبوكبير -
محافظ بورسعيد يُكرّم أوائل الدبلومات الفنية -
محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ الأنشطة الثقافية -
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة التراكمي بكلية التمريض -
روائي مصري يرسل روايته الأولى «The Merchant» إلى ملكة بريطانيا -
مرض نادر يحرم رجلًا من الاستحمام لمدة 40 عامًا (تعرف عليه) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية

Print
"السواحة" بحث خلال زيارته لفرنسا سبل تعزيز التعاون الثنائي بهذا المجال

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحة في باريس، الأحد، رئيس قطاع الفضاء في شركة إيرباص جين مارك نصر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات والأنظمة إريك بلانك، ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة هيميريا فيليب غوتيه, وذلك ضمن زيارته للجمهورية الفرنسية؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الفضاء وتقنياته.

وتفصيلاً، جرى خلال تلك اللقاءات التي حضرها الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المكلف الدكتور منير بن محمود الدسوقي، بحث فرص التعاون الاستراتيجي في تطوير قطاع الفضاء، والاستثمار في المشروعات المشتركة المستقبلية في قطاع الفضاء، بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستراتيجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
برنامج "صُنِعَ في السعودية" يستضيف "المراعي"

برنامج "صُنِعَ في السعودية" يستضيف "المراعي"

محترف "الشباب": "الهلال" فريق رفيع المستوى.. والبطولة "السعودية" مليئة بالحيوية والقوة

محترف "الشباب": "الهلال" فريق رفيع المستوى.. والبطولة "السعودية" مليئة بالحيوية والقوة

"ينبع".. الغوص يجذب عشاق الأنشطة البحرية في "صيف السعودية"

"ينبع".. الغوص يجذب عشاق الأنشطة البحرية في "صيف السعودية"

"ينبع".. الغوص يجذب عشاق الأنشطة البحرية في "صيف السعودية"

"ينبع".. الغوص يجذب عشاق الأنشطة البحرية في "صيف السعودية"