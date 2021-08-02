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الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي بعد أزمة القطبين في الفضائيات..

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الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي بعد أزمة القطبين في الفضائيات..

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أصدر مسؤولو قناة الأهلي قرارا رسميا يحظر كافة العاملين من الرد على قناة ومسؤولي ، بعد التراشق الذي حدث من الطرفين في الفترة الأخيرة. وأبلغ مسؤولو الأهلي العاملين في القناة بالقرار بشكل رسمي، والذي جاء فيه: بناء على تعليمات السادة مجلس إدارة شركة برزنتيش لايف والمدير التنفيذي المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن لايف والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وإسلام الشاطر المدير التنفيذي للشركة، يمنع منعا باتا على جميع العاملين بقناة الأهلي الحديث عن أي أشخاص اعتبارية تمثل أندية منافسة أو اتحادات«.

وأضاف: «سواء دفاعا عن النادي أو رد على هجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات القناة المختلفة والبرامج بالقناة عبر فيس بوك وإنستجرام وتويتر أو أي وسيلة إلكترونية أخرى».

وأوضح: «وذلك لنبذ التعصب ودرأ الاحتقان بين صفوف الشعب المصري الذي يتسم بالنسيج الواحد والمتكامل وإعلاء مصلحة الوطن على أي أهواء أو انتماءات، ومن يخالف هذا القرار سوف يتعرض إلى الجزاء الذي يصل إلى حد الفصل من العمل داخل القناة».

كان الأهلي قد اشتكى قناة الزمالك ومجموعة أخرى من القنوات للمجلس الأعلى للإعلام، فيما رد الزمالك ببيان يرفض فيه الأمر، وأعلن عزمه التقدم بشكوى ضد الأهلي وموقعه وقناته أيضا.

المصرى اليوم

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