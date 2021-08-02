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جماهير الأهلي تحاصر موسيماني في البحر خلال عطلته القصيرة ..

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جماهير الأهلي تحاصر موسيماني في البحر خلال عطلته القصيرة .. فيديو جماهير الأهلي تحاصر موسيماني في البحر خلال عطلته القصيرة ..

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موسيماني المدير الفيديو للنادي الأهلي، ظهر في جديد خلال فترة الراحة التي حصل عليها فريق الكرة عقب بلوغ منتخب الأولمبى لدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو 2020.

وظهر موسيماني في الفيديو الذي نشر على أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، يستقل يخت ويحاصره عددا من جماهير النادي الأهلي المستقلة ليخت آخر، وتهت باسمه، وتغنى للنادي الأهلي، الأمر الذي جعل موسيماني يلوح لهم ويبتسم فرحا من رد فعل جماهير الأهلي به.

محمد مجدي قفشة، يوجه رسالة قوية لجماهير النادي الأهلي خلال الفترة الهامة التي يمر بها ناديه خاصة ومنافسته على لقب الدوري المصري مع غريمه التقليدي نادي .

قفشة رد خلال رسالته الذي نشرها عبر موقعه الرسمي إنستجرام، على أسئلة كثيرة تدور في أذهان جماهير وعشاق الأهلي وقفشة، وأهمها، احتراف محمد مجدي قفشة خلال الفترة المقبلة ورحيله عن صفوف الأهلي.

قال قفشة عبر رسالته، «سنتين مروا على انتقالي للنادي الاهلي، افضل حاجة حصلت في حياتي على مستوي مسيرتي في الرياضة وكرة القدم، مكنتش اتخيل الوقت يمر بالسرعة دي، بفضل الله سنتين بطولات كبيرة وانجازات كثيرة، قبل ما اجي الاهلي كان ممكن اقول دي بطولات كثيرة جدا، بعد ما لعبت وفهمت طبيعة النادي وجمهوره طلعوا مش كفاية لان مفيش كفاية في الاهلي، أن شاء الله إن كان لينا نصيب نعيش معا الاهلي سنين وبطولات وإنجازات لان اغلي حاجة في النادي ده الوقت يا تخرج منه كاتب التاريخ ،يا تخرج منه تاريخ لم يكتب، شكرا جدا على كل كلامكم الطيب ومشاعركم الجميل».

وتعد رسالة قفشة تأكيد منه على عدم رحيله من النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه أصبح لاعبا مهما في تشكيلة الفريق ويمثل قوة كبيرة في الجانب الهجومي.

المصرى اليوم

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