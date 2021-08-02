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تحويلات مرورية لإنشاء كوبري سيارات بمحور عدلي منصور في القاهرة

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تحويلات مرورية لإنشاء كوبري سيارات بمحور عدلي منصور في القاهرة تحويلات مرورية لإنشاء كوبري سيارات بمحور عدلي منصور في القاهرة

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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور ،لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء كوبرى سيارات بمحور عدلى منصور أعلى تقاطعه مع محور جسر السويس، ما يستلزم رفع الباكيات المعدنية للكوبري المشار إليه، الأمر الذي يتطلب الغلق الكلي لمحور جسر السويس للقادم من طريق (القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي) اتجاه مناطق ألف مسكن عن طريق تشغيل الإتجاه الآخر اتجاهين في الوصلة ما بين محطتى مترو قباء عمر بن الخطاب.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، مساء الأحد، إن التحويلات اعتبارًا من الساعة 12،00 اليوم الأحد الموافق 1/8/2021 ولمدة (20) يوم وإعادة الشيء لأصله عقب الإنتهاء من تنفيذ الأعمال.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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