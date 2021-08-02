أحمد موسى عن صور رئيس الوزراء بالمنوفية: «الناس دى محدش كان بيسأل فيهم» (صور)

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عرض الإعلامي أحمد موسى صورة لسيدة مصرية بسيطة تسكن في منزل من الطين بمحافظة المنوفية، معلقًا «بيوتنا كده، وفي ناس عايشة حياتها كده، ورئيس الجمهورية مشكور لأنه حس وشاف الناس».

وانفعل الإعلامي أحمد موسى بعدما عرض صورة رئيس الوزراء داخل منزل سيدة مصرية من الطين وتعيش فيه وسط الطيور والدواجن، خلال زيارته للمحافظة، الأحد، قائلا: «الناس دى لها الجنة بتحمد ربنا ومحدش كان بيسأل فيهم وغيرهم عايشين في قصور وبيشتكوا».

وناشد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأهالي في القرى بمساعدة العاملين بمبادرة حياة كريمة على تنفيذ خططهم التي من شأنها تنمية القطر المصري بالكامل، مضيفًا: «أرجو من أهلي في شطورة ومختلف قري مصر، التعاون مع الأجهزة المعنية من أجل الخدمات العامة التي تخدم الجميع».

وقال «موسى» إننا كنا منذ عشرات السنين نتحدث عن خدمات عامة، والآن هناك استجابة من مسئولين ووزراء، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي ذهب إلى تفقد مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنوفية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أنه هناك أشخاص يعيشون في بيوت لا تصلح للحياة، وشعر رئيس الجمهورية بمعاناتهم، مشيرًا إلى أن مصر تُغير حياة مواطنيها للأفضل: «علشان الناس تبقى عارفة قيمة اللي بيتعمل».

وتابع «موسى» أن هناك أشخاص يعيشون في قصور ورغم ذلك يشتكون، أمّا الفقراء فلم يتقدموا بالشكوى، مضيفًا: «السيدة البسيطة التي ظهرت مع رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية بالمنوفية، أثرت فينا جميعًا، وكانت تحمد ربها، وربنا كرمها».