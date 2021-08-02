أخبار عاجلة

فوضى مطار كابول تضطر أمريكا إلى وقف رحلات إجلاء رعاياها مؤقتاً -
محكمة تُلزم «أبل» بدفع غرامة 300 مليون دولار.. ما الأسباب؟ -
تنفيذ 721 حكمًا قضائيًا في أسوان -
بعد استعادة أراضي من إثيوبيا.. البرهان يتعهد بتحقيق الأمن والاستقرار بالشريط الحدودي -
ضبط 13 عاطلًا بحوزتهم «هيروين وأفيون وحشيش» بأسوان -
غياب مهاجم البنك الأهلي حتى نهاية الموسم -
شوبير: من يدعون الانتماء للزمالك يرغبون في رحيل بن شرقي -
باكستان تعرب عن استعدادها لإعادة السلام في أفغانستان -
«البرهان»: «الفشقة» سودانية.. وبذلنا الدماء من أجل استردادها -
بنك مصر يوقع عقد قرض لشركة تطوير عمراني بـ800 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحمد موسى يحذر من مخطط لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد

Print
أحمد موسى يحذر من مخطط لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد أحمد موسى يحذر من مخطط لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إنه يتصور وجود مخطط لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد حيث عرض موسى تويتة لأحد الإخوان الإرهابيين.

وأضاف «موسى» خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن «الإرهابي سيف الدين مخلوف يلمح لمحاولة إغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد وما كتبه الإرهابي يكشف عن المخطط»، مشيرًا إلى أن «التغريدة التي نشرها الإرهابي أن في حال عجز رئيس الجمهورية عجز جزئي يقوم بمهامه رئيس الوزراء وعند وفاة رئيس الجمهورية يقوم بمهامه رئيس البرلمان.

وأضاف موسى أن رئيس التونسي قيس سعيد يحظى بشعبية جارفة بين الشعب التونسي وفقا لاستطلاعات الرأي .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«شباب الشرقية» تنفذ قافلة رياضية في قرية الغابة بمركز أبوكبير

«شباب الشرقية» تنفذ قافلة رياضية في قرية الغابة بمركز أبوكبير

محافظ بورسعيد يُكرّم أوائل الدبلومات الفنية

محافظ بورسعيد يُكرّم أوائل الدبلومات الفنية

محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ الأنشطة الثقافية

محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ الأنشطة الثقافية

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة التراكمي بكلية التمريض

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة التراكمي بكلية التمريض