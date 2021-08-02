أحمد موسى يحذر من مخطط لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد

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قال الإعلامي أحمد موسى إنه يتصور وجود مخطط لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد حيث عرض موسى تويتة لأحد الإخوان الإرهابيين.

وأضاف «موسى» خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن «الإرهابي سيف الدين مخلوف يلمح لمحاولة إغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد وما كتبه الإرهابي يكشف عن المخطط»، مشيرًا إلى أن «التغريدة التي نشرها الإرهابي أن في حال عجز رئيس الجمهورية عجز جزئي يقوم بمهامه رئيس الوزراء وعند وفاة رئيس الجمهورية يقوم بمهامه رئيس البرلمان.

وأضاف موسى أن رئيس التونسي قيس سعيد يحظى بشعبية جارفة بين الشعب التونسي وفقا لاستطلاعات الرأي .