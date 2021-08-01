الخطيب يجتمع بإدارة قناة الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وجه الدعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع في الثانية بعد ظهر الأربعاء.

وأضاف الموقع الرسمي «كما وجه الدعوة لحضور ذات الاجتماع إلى مجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايڤ، التي تدير قناة النادي، وذلك لمناقشة بعض الملفات الخاصة وأسلوب عمل وإدارة قناة الأهلي».

وشهدت الفترة الأخيرة الكثير من الحديث بين مجلس إدارة النادي الأهلي والقائمين على القناة بسبب البيان الثلاثي الذي تم اصداره رفقة قناة الزمالك وقنوات أون تايم سبورت.