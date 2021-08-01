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«يقدم شيشة».. تشميع مقهي لمخالفته الإجراءات الاحترازية بأسوان

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«يقدم شيشة».. تشميع مقهي لمخالفته الإجراءات الاحترازية بأسوان «يقدم شيشة».. تشميع مقهي لمخالفته الإجراءات الاحترازية بأسوان

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، الأحد، بغلق وتشميع أحد المقاهى بمنطقة أطلس لمخالفته الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار المستجد حيث يقوم المقهى بتقديم الشيشة لزبائنه على الرغم من التحذير المتكرر بمنعها في المقاهى والكافيهات والكافتريات للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين كما تم تحريز ومصادرة عدد 6 شيشة.

كما قامت الوحدة المحلية بإزالة 24 إعلان غير مرخص سبق وأن تم إنذار أصحابها بالمخالفة وذلك بهدف القضاء على أي تشوهات أو ملصقات بصرية بالمبانى والعقارات والشوارع والميادين المختلفة .

المصرى اليوم

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