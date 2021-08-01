«يقدم شيشة».. تشميع مقهي لمخالفته الإجراءات الاحترازية بأسوان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، الأحد، بغلق وتشميع أحد المقاهى بمنطقة أطلس لمخالفته الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث يقوم المقهى بتقديم الشيشة لزبائنه على الرغم من التحذير المتكرر بمنعها في المقاهى والكافيهات والكافتريات للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين كما تم تحريز ومصادرة عدد 6 شيشة.

كما قامت الوحدة المحلية بإزالة 24 إعلان غير مرخص سبق وأن تم إنذار أصحابها بالمخالفة وذلك بهدف القضاء على أي تشوهات أو ملصقات بصرية بالمبانى والعقارات والشوارع والميادين المختلفة .