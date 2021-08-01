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نائبة: لدينا حالة طلاق كل 3 دقائق

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نائبة: لدينا حالة طلاق كل 3 دقائق نائبة: لدينا حالة طلاق كل 3 دقائق

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قالت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب، إن هناك تشويش في مفهوم الزواج للشباب المقبلين عليه، لافتة إلى أن عدم وجود تناسب بين الطرفين يسبب خلل بينهما منذ بداية الزواج، مما يؤدي إلى التفكك الأسري.

وأضافت «محروس» خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن هناك حالة طلاق كل ثلاث دقائق، وهذا يدل على أن هناك خلل كبير في بنيان المجتمع المصري.

وأوضحت أن لجنة الإرشاد الأسري تضم أعضاء من وزارة التضامن والكنيسة والأزهر والصحة والصحة النفسية، وستعمل على تنظيم دورة للمقبلين على الزواج لإفهام شركاء الزواجات حقوقهم وواجباته، مع تقديم توعية صحية وثقافية وجنسية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه اللجنة ستقدم الأمر بشكل إجباري قانوني وليس اختياريا مثل بعض الجهات، لافتة إلى أن إلى أن الحاصل على دورة من اللجنة، سيحصل على ورقة تفيد بحصوله على التدريب وأنه مؤهل للزواج.

ونوهت بأن هذا الاقتراح جاء بعد زيادة نسب الطلاق الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي يتطلب التدخل لحل الأزمة من أجل عدم تفاقمها ولإيجاد أجيال واعية ويتم تنشأتها بشكل صحيح.

المصرى اليوم

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