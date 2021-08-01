أخبار عاجلة

فوضى مطار كابول تضطر أمريكا إلى وقف رحلات إجلاء رعاياها مؤقتاً -
محكمة تُلزم «أبل» بدفع غرامة 300 مليون دولار.. ما الأسباب؟ -
تنفيذ 721 حكمًا قضائيًا في أسوان -
بعد استعادة أراضي من إثيوبيا.. البرهان يتعهد بتحقيق الأمن والاستقرار بالشريط الحدودي -
ضبط 13 عاطلًا بحوزتهم «هيروين وأفيون وحشيش» بأسوان -
غياب مهاجم البنك الأهلي حتى نهاية الموسم -
شوبير: من يدعون الانتماء للزمالك يرغبون في رحيل بن شرقي -
باكستان تعرب عن استعدادها لإعادة السلام في أفغانستان -
«البرهان»: «الفشقة» سودانية.. وبذلنا الدماء من أجل استردادها -
بنك مصر يوقع عقد قرض لشركة تطوير عمراني بـ800 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

بعد أنباء عن زواجها في هذا الشهر.. نيللي كريم: ««سوف يمتلئ أغسطس بالسعادة»

Print
بعد أنباء عن زواجها في هذا الشهر.. نيللي كريم: ««سوف يمتلئ أغسطس بالسعادة» بعد أنباء عن زواجها في هذا الشهر.. نيللي كريم: ««سوف يمتلئ أغسطس بالسعادة»

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت الفنانة نيللي كريم، إن شهر أغسطس الجاري سيكون مليء بالأحداث السعيدة لها، وذلك بعد أنباء زواجها من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، حيث أنها تستعد لحفل زفافها، ومن المتوقع أن يكون خلال الشهر الجاري.

وكتبت «كريم» عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الأحد، إنه «سوف يمتلئ شهر أغسطس بالسعادة».

وتصدرت الفنانة نيللي كريم تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلان خبر زواجها المفاجئ لعدد كبير من متابعيها.

وفي البداية، تعمدت نيللي كريم عدم الإعلان عن اسم العريس، ولكنها سرعان ما كشفت عنه وهو هشام عاشور، لاعب الاسكواش السابق.

وأبدى متابعو نيللي كريم سعادتهم بخبر ارتباطها، بعد أن كانت تنظر للرجال بشكل آخر، وقالت في تصريحات سابقة إنها تكرههم وترفض الزواج.

وأثناء استضافتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج السيرة، قالت نيللي: «مش عاوزة أتجوز تانى، خلاص كرهت الرجالة، وقررت أعيش لنفسى ومع نفسى».

وأضافت نيللى كريم: «الجواز ملهوش كتالوج، الجواز زى البطيخ، جوازاتي الاثنين كانت قرعة»، وتحدثت أيضا عن الخيانة واختلاف وجهات النظر ومشاكل الحياة.

وتتقاسم نيللي كريم وهشام عاشور عديد من الصفات، ربما كان لها عامل في انجذابهما، ومنها التمثيل، إذ شارك هشام في مسلسل «حرب أهلية» رمضان الماضي.

صفة أخرى تجمع بين نيللي وعاشور، وهي حب الرياضة، إذ تعتبر نيللي كريم من أكثر الفنانات اللواتي يهتممن برشاقتهن وصحتهن الجسمانية.

واحتفلت نيللي بخطوبتها على عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين لها، حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أهالي قرية مدرب فريال أشرف يستعدون لاستقباله بعد عودته من بلجيكا

أهالي قرية مدرب فريال أشرف يستعدون لاستقباله بعد عودته من بلجيكا

القبض على عاطل سرق 412 ألف جنيه من ماكينة صرف آلي في المنصورة

القبض على عاطل سرق 412 ألف جنيه من ماكينة صرف آلي في المنصورة

محكمة تُلزم «أبل» بدفع غرامة 300 مليون دولار.. ما الأسباب؟

محكمة تُلزم «أبل» بدفع غرامة 300 مليون دولار.. ما الأسباب؟

تنفيذ 721 حكمًا قضائيًا في أسوان

تنفيذ 721 حكمًا قضائيًا في أسوان