موعد رأس السنة الهجرية.. تعرف علي الإجازات مدفوعة الأجر المتبقية في 2021

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بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عن الإجازات المدفوعة الأجر المتبقية في عام 2021.

يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس من الشهر الجاري هو موعد رأس السنة الهجرية في مصر، ومن المقرر أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بترحيله إلى يوم الخميس الموافق 12 أغسطس، طبقا ما اعتادت عليه الدولة خلال السنة الأخيرة بترحيل الإجازات الرسمية التي تتصادف وجودها وسط الأسبوع إلى يوم الخميس من الأسبوع نفسه.

رأس السنة الهجرية يوم واحد فقط إجازة رسمية في شهر أغسطس، بعكس شهر يوليو الماضي الذي شهد بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي 8 أيام إجازات رسمية بمناسبة عيد الأضحى بدأت من السبت 17 يوليو حتى السبت 24 من الشهر نفسه.

بعد إجازة رأس السنة الهجرية يومان إجازة فقط متبقيان في عام 2021 هما عيد القوات المسلحة في حرب 6 أكتوبر يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر، ومن المتوقع ترحيله أيضا إلى يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر، واليوم الثاني عيد مولد النبوي الشريف في يوم الإثنين الموافق 18 أكتوبر.