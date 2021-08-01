الوحدة المحلية ببلا تطلق حملات نظافة وتركيب كشافات الإنارة بشوارع المدينة

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، الأحد، حملات موسعة للنظافة والتجميل في الفترة الصباحية والمسائية وصيانة وتركيب كشافات إنارة جديدة، واستهدفت الحملات شوارع وأحياء المدينة والقري التابعة له، ذلك في إطار خطة المدينة للنظافة والتجميل لرفع كفاءة الشوارع والميادين.

في مدينة بيلا، تمكن قسم النظافة العامة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية، من شن حملات لرفع كميات كبيرة من مخلفات وتراكمات وتجمعات القمامة وذلك بجانب تفريغ الحاويات، وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع، وجاري استكمال الحملة مهامها بالفترة المسائية بباقي شوارع وأحياء المدينة.

كما قام قسم الكهرباء بمدينة بيلا، بإجراء عمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة والإضاءة، وتركيب لمبات بالكشافات بدلا من المحروقة، بعدد من شوارع المدينة ومساكن الديبة بنطاقة مركز بيلا، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لرؤساء المراكز والمدن وجميع الجهات المعنية بالاهتمام بالإضاءة العامة بالشوارع، وضرورة الاهتمام بمستوى منظومة النظافة العامة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار رفع كفاءة أعمال الإنارة بالمدينة والقرى، وتكثيف حملات النظافة والتجميل على مدار اليوم، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع أولًا بأول، حفاظًا على المظهر العام والمظهر الحضاري والجمالي اللائق بمركز ومدينة بيلا وتحقيق الاستجابة الفورية للشكاوى الواردة عبر الوسائل والمنصات المختلفة.

وفي نفس السياق، شنت الوحدات المحلية على مستوي مركز بيلا، حملات نظافة ورفع كفاءة الأعمدة بالإنارة العامة، تحت إشراف رؤساء القري، استهدفت رفع القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة ومسح الشوارع بالقري، باستخدام معدات الوحدات المحلية، بجانب القيام بصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، ومراجعة الإنارة العامة بطريق «أبوقطفة- الكراكات» بنطاق قرية إبشان.

بيلا

بيلا