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الشاطر يُعلق على بيان ..

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الشاطر يُعلق على بيان الزمالك ..فيديو الشاطر يُعلق على بيان ..

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قال إسلام الشاطر مقدم برنامج البيت الكبير ونجم الفريق السابق، انه لن يتم السماح بأي تجاوز في حق النادي الأهلي وقناته.

وأضاف خلال ظهوره التلفزيوني «دائماً ما نكون في النادي الأهلي رد فعل مؤدب ومحترم وهادي وفقاً لمباديء النادي الأهلي وأبناءه».

وأكمل «عندنا كل كلمة مدروسة ومحسوبة كويس جداً وأحياناً بستغربو الهدوء اللي احنا فيه لكن لما بكرا بيجي بتطمنو أن الأهلي وأبناءه صح».

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي قد اصدرت بياناً اليوم وقررت التقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد قناة الأهلي.

المصرى اليوم

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