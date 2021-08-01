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اليوم الاثنين .. "الياسين" يركض في المجموعة الثانية لنصف نهائي سباق الـ 400 م

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ضمن منافسات أولمبياد طوكيو2020

اليوم الاثنين ..

يخوض لاعب السعودي لألعاب القوى مازن الياسين، اليوم الاثنين، سباق نصف نهائي الـ400 م لأولمبياد طوكيو2020 ضمن المجموعة الثانية.

وكان "الياسين" قد تأهل إلى نصف نهائي سباق 400 متر بعد وقوعه في المركز الأول ضمن تصفيات المجموعة الثانية التي أُقيمت أمس الأحد .

ويُقام سباق نصف النهائي، اليوم الاثنين، والذي يضم المتأهلين من المجموعات الست في الأدوار التأهيلية، على أن يُقام النهائي في الخامس من أغسطس الجاري، ويضم صاحبي المركز الأول والثاني من المجموعة، إلى جانب صاحبي أفضل زمنيين من المجموعات الثلاث في السباق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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