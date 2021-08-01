ليل يتوج بالسوبر الفرنسي على حساب باريس سان جيرمان

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تمكن فريق ليل من تحقيق بطولة السوبر الفرنسي على حساب منافسه باريس سان جيرمان بعدما تغلب عليه بهدف دون رد.

دخل لاعبو ليل بمعنويات مرتفعة لتحقيق لقب السوبر الأول في تاريخهم وهو ما أسفر عن هدف سجله كيجيل انخليو سيلفا في الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول.

حاول نادي العاصمة العودة في الشوط الثاني والضغط هجومياً لتسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى في ظل التمركز الدفاعي المميز والقوي من جانب فريق ليل.

وخاض باريس سان جيرمان مباراة ليل اليوم في ظل غياب عدد كبير من نجومه ياتي في مقدمتهم سيرجيو راموس وكيليان مبابي ونيما جونيور بالإضافة إلى ماركو فيراتي وماركينيوس.