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قبائل الحزام الأخضر الليبية تبارك ترشيح سيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة

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قبائل الحزام الأخضر الليبية تبارك ترشيح سيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة قبائل الحزام الأخضر الليبية تبارك ترشيح سيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة

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رحب المجلس الاجتماعي لقبائل الحزام الأخضر في ليبيا بأول ظهور إعلامي لسيف الإسلام القذافي منذ أحداث الـ11 من فبراير 2011 في ليبيا.

وقال المجلس في بيان، الأحد، إنه «نهنىء ونبارك إصرارا وشرفا للشعب الليبي العظيم، خروج الدكتور سيف الإسلام القذافي لأول مرة مع الإعلام منذ عام 2011، وإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل».

واختتم البيان: «نقول للدكتور سيف الإسلام القذافي، وللعالم أن الشرفاء والأحرار الذين يحبون القائد الرمز، معمر القذافي في مناطق الحزام الأخضر معكم بأصواتهم في صناديق الاقتراع، من أجل بناء مشروع ليبيا الغد والخروج من هذا النفق المظلم».

كان سيف الإسلام القذافي أجرى حوارًا خلال الأيام القليلو الماضية مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أعلن خلاله اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة.

المصرى اليوم

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