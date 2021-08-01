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أرمينيا تخسر الحرب مع أذربيجان وتتفوق عليها في الملاكمة في أولمبياد طوكيو

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أرمينيا تخسر الحرب مع أذربيجان وتتفوق عليها في الملاكمة في أولمبياد طوكيو أرمينيا تخسر الحرب مع أذربيجان وتتفوق عليها في الملاكمة في أولمبياد طوكيو

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تفوق عضو منتخب أرمينيا للملاكمة هوفانيس باتشكوف في تصفيات ربع نهائي الوزن الخفيف على منافسه الأذربيجاني جافيد شالبييف، 4-1 في أولمبياد طوكيو.

وحقق اللاعب الأرميني فوزه بعد أيام من تحقيقه فوزا على ألستون رايان من أنتيغوا .

وينتظر اللاعب المبارة مع منافسه الأوزبكي النور عبدالرحيموف وتم تحديد المباراة بعد غد الثلاثاء.

وكانت قد خسرت أرمينيا الحرب مع أذربيجان عقب اشتباكات اندلعت في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت في 10 نوفمبر بناء على اتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام، وذلك بسبب إقليم ناجورنو كارابخ.

ولاتزال حدة التوتر تتصاعد بين البلدين في ظل اتهامات متبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

المصرى اليوم

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