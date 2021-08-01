عامر عامر لـ«الحضري»: مهما تغير الزمان أو المكان ستظل أنت الأسطورة

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وجه عامر عامر، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، رسالة إلى عصام الحضري، مدرب حراس الفريق السابق، وذلك بعدما تم إقالته.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا، أعلن عن إقالة ضياء السيد وجهازه المعاون، وتعيين هيثم شعبان، مديرًا فنيًا للفريق.

ونشر عامر عامر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «انستجرام» صورة تجمعه مع عصام الحضري، معلقا: «مهما تغير الزمان أو المكان ستظل انت الأسطورة في كل شيء عصام الحضري تشرفت بالعمل معك واستفدت الكثير من خبراتك أتمنى لك التوفيق إن شاء الله فيما هو قادم».

يُذكر أن سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة مصر المقاصة، المقرر إقامتها 10 أغسطس الجاري، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري.