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.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن

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بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن .. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن
بسبب اشتباكات في مدينة خلدة.. والمقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي

بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن

تداولت مواقع التواصل مقطع يظهر لحظة مقتل علي شبلي وهو عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق الشاب حسن غصن 14 عامًا، الذي قُتل من أشهر بسبب اشتباكات في مدينة خلدة اللبنانية.

وبحسب برنامج تفاعلكم على قناة العربية " فقد وُجهت أصابع الاتهام إلى علي شبلي وعندما لم يستجب القانون والقضاء اللبناني من مطالبات القبض عليه قرر شقيق الشاب "غصن" الأخذ بثأر أخيه وأردى قاتله برصاصتين في صدره.

وأصدرت عشائر عرب خلدة بلبنان التي ينتمي لها الشاب "غصن" بيانًا قالت فيه " نحن عشائر العرب في لبنان من عادات العرب وتقاليدها أن تأخذ بالثأر إذا لم تتم مصالحة بين المتخاصمين".

وطلبت من عائلة المقتول شبلي أن تعد ما حصل لابنها عينًا بعين، بعد أن حذرت من الفتنة والقبض على القاتل شبلي لكنهم أخذوا بالثأر بعد عدم استجابة السلطات لمطالبهم بالقبض عليه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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