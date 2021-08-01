الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن عن بدء التسجيل في 4 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف

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تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل في المرحلة الأولى من البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف للكوادر السعودية من الجنسين (الذكور والإناث)، في أربعة تخصصات تدريبية، هي إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء، وتهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات، تستهدفها الأكاديمية وهي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية وإدارة المخازن.

وأوضحت الأكاديمية أن مساراتها التدريبية تأخذ في الاعتبار التنوع التدريبي؛ لتلبية الطلب والاحتياج في سوق العمل، كما وفرت أربعة مسارات رئيسة، أولها البرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا، يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها والمعلنة حاليًا كمرحلة أولى.

وتتضمن المرحلة الثانية من هذا المسار أربعة تخصصات أخرى، وهي النقل والتوزيع، وإدارة عمليات الشحن والجمارك، وإدارة الموانئ والعمليات، والتجارة الدولية والاستيراد والتصدير، والمسارات الثلاثة المتبقية التي ستُعلن الأكاديمية عن تفاصيل تقديمها في وقت لاحق، هي مسار برامج الدورات القصيرة والتدريب عن بُعد، ومسار برامج الشهادات المهنية الاحترافية الدولية، ومسار البرامج التنفيذية المتخصصة.

ودعت الأكاديمية السعودية اللوجستية الراغبين في الالتحاق بالمرحلة الأولى من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل من خلال زيارة موقعها الإلكتروني على الإنترنت: (SLA.EDU.SA) والاطلاع على شروط التسجيل وتفاصيل البرامج التدريبية، وسيتاح التسجيل بدءًا من اليوم وحتى يوم الأحد القادم 29 ذي الحجة 1442هـ الموافق 8 أغسطس 2021م.