أخبار عاجلة

انفجار آخر في عكار.. وسعد الحريري يدعو لاستقالة عون -
"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها -
"الصقيه" يتكفل بتسديد مستحقات الكفاءة المالية لنادي النصر -
الاجتماع الثاني لفريق الرؤى والموجهات المستقبلية المشترك بدول مجلس التعاون -
بالفيديو.. مغردون يذكرون بما قاله بوش وبايدن عن "طالبان" -
برنامج "صُنِعَ في السعودية" يستضيف "المراعي" -
بسبب الحرائق.. إخلاء للسكان في مناطق بـ القدس -
حملة موسعة للنظافة والتجميل بمدينة سيدي سالم -
وزيرة التضامن: فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة -
الفنان حسن عبدالفتاح يشارك في فيلم «مينى بار» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تاكيدًا لـ"سبق".. الهلال الأحمر يباشر حادثًا تسبب بـ 20 إصابة على طريق السليل- الأفلاج

Print
تاكيدًا لـ"سبق".. الهلال الأحمر يباشر حادثًا تسبب بـ 20 إصابة على طريق السليل- الأفلاج تاكيدًا لـ"سبق".. الهلال الأحمر يباشر حادثًا تسبب بـ 20 إصابة على طريق السليل- الأفلاج
"الجلاجل" يشدد على توخي الحذر خلال القيادة مع ازدحام الطرق الرئيسة بمناسبة الإجازة

تاكيدًا لـ

تأكيدًا لما انفردت بنشره صحيفة "سبق" اليوم عن تعرض العديد من الأشخاص لإصابات متفاوتة الخطورة تجاوزت 14 حالة وحالتي وفاة نتيجة مرورية وقعت صباح اليوم بالعجلية جنوب الأفلاج بسبب موجة الغبار التي حدت من الرؤية الأفقية، أوضح الهلال الأحمر أن الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض باشرت حادث سير بين الأفلاج والسليل نتج عنه ٢٠ إصابة صباح اليوم الأحد عند الساعة السابعة والنصف.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من مواطن يفيد عن وقوع حادث سير لعددٍ من المركبات بطريق السليل، حيث تم توجيه عشر فرق إسعافية للموقع، وتم طلب فرقتي دعم من وزارة الصحة ليصبح عدد الفرق المشاركة 12 فرقة إسعافية، كما وجدت القيادة الميدانية في الموقع، حيث تبيّن بعد الفرز وجود ٢٠ حالة تم نقل ١٦ حالة منها عبر الهلال الأحمر السعودي ونقل باقي الحالات عبر الجهات الصحية الأخرى المشاركة في الحدث.

وشدد "الجلاجل" على توخي الحذر خلال القيادة مع ازدحام الطرق الرئيسة بين المدن بمناسبة الإجازة الصيفية حيث تنشط الحركة المرورية في مثل تلك الأوقات من السنة، كما نوه على مرتادي الطرق بعدم ملاحقة سيارات الإسعاف التي تباشر الحوادث والحالات المرضية وإفساح المجال لها خلال عملها للوصول للحالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث سير بسوهاج

إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث سير بسوهاج

تقدير أضرار حوادث السيارات بمكة.. بين الأمس واليوم

تقدير أضرار حوادث السيارات بمكة.. بين الأمس واليوم