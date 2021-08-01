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«المغربي»: تخصيص 27% من محفظة بنك لتمويل المشروعات الصغيرة

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«المغربي»: تخصيص 27% من محفظة بنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة «المغربي»: تخصيص 27% من محفظة بنك لتمويل المشروعات الصغيرة

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قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ، إن فكرة البنك الرقمي تتمثل في أنه ليس له فروع، ويستطيع العميل الحصول على كل الخدمات من خلال هذا البنك.

وتابع «المغربي»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن تعليمات البنك المركزي تتطلب الذهاب إلى البنك للتوقيع لفتح حساب، ونأمل أن يتم هذا الأمر إلكترونيًا خلال المرحلة المقبلة، لكي نقدم الخدمات للعملاء بشكل أيسر.

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة تعتبر قاطرة النمو في أي دولة، خاصة وأن 90% من العمالة تتم من خلال المشروعات الصغيرة، موضحًا أن 27% من محفظة بنك مصر خُصصت لتمويل المشروعات الصغيرة.

المصرى اليوم

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