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واصلت أسعار الذهب في مصر، مساء الأحد 1 أغسطس 2021، عند الأسعار المنخفضة التى حققها مساء السبت، بسبب استقرار سعر الذهب عالميا بعد إغلاق البورصات والأسواق العالمية للإجازة الأسبوعية ، ويترقب الذهب عودة البرصة غدا الاثنين لتحديد إتجاهه سواء للصعود أو الهبوط .

وتشهد أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح الأسعار عالميا نتيجة للتغيرات الإقتصادية ومخاوف انتشار فيروس كورونا .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء الأحد، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 907 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 794 جنيهات، والذهب عيار 18 قيراطًا، 680 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6352 جنيها.

وتوقف سعر الذهب عالميا عند الأسعار المنخفضة التي حققها مساء الجمعة لوقف التداول بإغلاق البورصة والأسواق العالمية لقضاء الإجازة الإسبوعية يومى السبت والأحد، وشهد المعدن الأصفر انخفاضا طفيفا قبل الإغلاق بسبب ارتفاع مؤشر الدولار، حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء الأحد، 801.27 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،813.62 $.

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب اليوم الأحد في الأسواق المصرية بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 907 إلى 910 عيار 22 832 إلى 834 عيار 21 794 إلى 796 عيار 18 681 إلى 682 عيار 14 529 إلى 531 عيار 12 454 إلى 455 الاونصة 28،221 إلى 28،292 الجنيه الذهب 6،352 إلى 6،368 الكيلو 907،429 إلى 909،714

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