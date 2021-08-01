أخبار عاجلة

انفجار آخر في عكار.. وسعد الحريري يدعو لاستقالة عون -
"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها -
"الصقيه" يتكفل بتسديد مستحقات الكفاءة المالية لنادي النصر -
الاجتماع الثاني لفريق الرؤى والموجهات المستقبلية المشترك بدول مجلس التعاون -
بالفيديو.. مغردون يذكرون بما قاله بوش وبايدن عن "طالبان" -
برنامج "صُنِعَ في السعودية" يستضيف "المراعي" -
بسبب الحرائق.. إخلاء للسكان في مناطق بـ القدس -
حملة موسعة للنظافة والتجميل بمدينة سيدي سالم -
وزيرة التضامن: فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة -
الفنان حسن عبدالفتاح يشارك في فيلم «مينى بار» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

واصل الاستقرار .. في وعالميا مساء اليوم الأحد 1 أغسطس 2021

Print
واصل الاستقرار .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 1 أغسطس 2021 واصل الاستقرار .. في وعالميا مساء اليوم الأحد 1 أغسطس 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أسعار الذهب في ، مساء الأحد 1 أغسطس 2021، عند الأسعار المنخفضة التى حققها مساء السبت، بسبب استقرار سعر الذهب عالميا بعد إغلاق البورصات والأسواق العالمية للإجازة الأسبوعية ، ويترقب الذهب عودة البرصة غدا الاثنين لتحديد إتجاهه سواء للصعود أو الهبوط .

وتشهد أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح الأسعار عالميا نتيجة للتغيرات الإقتصادية ومخاوف انتشار .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء الأحد، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 907 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 794 جنيهات، والذهب عيار 18 قيراطًا، 680 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6352 جنيها.

وتوقف سعر الذهب عالميا عند الأسعار المنخفضة التي حققها مساء الجمعة لوقف التداول بإغلاق البورصة والأسواق العالمية لقضاء الإجازة الإسبوعية يومى السبت والأحد، وشهد المعدن الأصفر انخفاضا طفيفا قبل الإغلاق بسبب ارتفاع مؤشر الدولار، حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء الأحد، 801.27 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،813.62 $.

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب اليوم الأحد في الأسواق المصرية بدون المصنعية :

الوحدة بالجنيه المصري
عيار 24 907 إلى 910
عيار 22 832 إلى 834
عيار 21 794 إلى 796
عيار 18 681 إلى 682
عيار 14 529 إلى 531
عيار 12 454 إلى 455
الاونصة 28،221 إلى 28،292
الجنيه الذهب 6،352 إلى 6،368
الكيلو 907،429 إلى 909،714

اقرأ أيضا:

استقرار عند الانخفاض.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 31 يوليو 2021

«ارتفعت بعد تصريحات باول».. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء الخميس 29 يوليو 2021

ارتفاع عالمي.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021

استقرار عند الانخفاض.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021

استجاب للتغيرات العالمية.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب في مصر بنهاية التداول اليوم الاثنين 26 يوليو

يترقب بيانات هامة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 25 يوليو 2021

سعر الذهب في مصر وعالميا مساء السبت 24 يوليو 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بنك مصر يوقع عقد قرض لشركة تطوير عمراني بـ800 مليون جنيه

بنك مصر يوقع عقد قرض لشركة تطوير عمراني بـ800 مليون جنيه

قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

«الحقوقيات المصريات» تنظم مشروع «مدرسة الكادر السياسي»

«الحقوقيات المصريات» تنظم مشروع «مدرسة الكادر السياسي»

مسؤول الهيلتون يرد: "أسعارنا موحدة" وبعض الشركات تتلاعب بالعروض.. والسائح السعودي في صدارة اهتمامنا

مسؤول الهيلتون يرد: "أسعارنا موحدة" وبعض الشركات تتلاعب بالعروض.. والسائح السعودي في صدارة اهتمامنا