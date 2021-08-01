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استشاري جهاز هضمي يحذر من وصول «دلتا» إلى : اللقاح قادر على مواجهته

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استشاري جهاز هضمي يحذر من وصول «دلتا» إلى مصر: اللقاح قادر على مواجهته استشاري جهاز هضمي يحذر من وصول «دلتا» إلى : اللقاح قادر على مواجهته

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حذر الدكتور شريف عباس استشاري الكبد ومناظير الجهاز الهضمي بجامعة المنوفية، من حدوث تحورات لفيروس كورونا، من خلال المتحور دلتا الذي من المتوقع انتشاره في خلال الأشهر المقبلة.

ونصح «عباس» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعة كاملة من التطعيم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس دلتا المتحور، الذي ينتشر بشكل واسع في العديد من الدول.

وأضاف أن اللقاحات المختلفة لها فاعلية كبيرة ضد المتحور دلتا، وأن الأشخاص الحاصلين على التطعيم تكون فرصة إصابتهم ضعيفة، موضحًا أن المتحور دلتا سريع الانتشار لكن نسب الوفاة التي يتسبب بها ضعيفة، بسبب أن التطعيم يقضى عليه سريعًا.

وتابع أن وزارة الصحة والسكان تخطط الآن لتجهيز مكانًا ضخمًا في أرض المعارض، سيتيح للمواطنين الحصول على اللقاح فورًا، مشيرًا إلى أنه من الضروري الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لغلق الطريق أمام الإصابة بالمتحور دلتا.

المصرى اليوم

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