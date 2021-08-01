من الدار البيضاء إلى دار القضاء| كيف تطور صراع الأهلي والزمالك؟

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تعيش الساحة الرياضية المصرية خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل الواسع بين الأهلي والزمالك خاصة في ظل التناول الإعلامي لمقدمي البرامج المحسوبين على ألوان القطبين في الفضائيات.

وكانت الأجواء قد شهدت هدوءً نسبياً بين الجزيرة و«ميت عقبة» بعد تعيين لجنة جديدة لإدارة القلعة البيضاء بقيادة حسين لبيب.

حرص لبيب على فتح صفحة جديدة مع مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب وهو ما قابله الأخير بترحيب كبير وتثمين للخطوة التي تأخرت كثيراً.

بلغت العلاقة بين الأهلي والزمالك قمة تحسنها خلال نهايات شهر مايو الماضي والذي شهد قيام حسين لبيب بتقديم تهنئة رسمية إلى المارد الأحمر بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي، ليرد مجلس الجزيرة بالمثل عقب تحقيق الفارس الأبيض للقب دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة.

توقع الكثيرين أن شهر العسل بين لجنة لبيب ومجلس الخطيب سيستمر طويلاً خاصة في ظل استخدام اللغة الهادئة والاحترام المتبادل، ولكن الأمر ازداد سوءً بعد ذلك، فماذا حدث؟

البداية في الدار البيضاء

تمكن الأهلي من التتويج بالبطولة الأفريقية الأشهر على صعيد الأندية في السابع عشر من الشهر الماضي بعد أن تغلب على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

اشتعلت القاهرة والمدن المصرية احتفالاً بتتويج المارد الأحمر وأصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً عبر خلاله عن سعادته بنجاح مهمة ممثل مصر في القارة السمراء، وهو ما قابله شخص غير مسؤول في قناة الأهلي برد أسفر عن غضب إدارة الأبيض خاصة في ظل انتشار فيديوهات لجماهير الأهلي تحمل إساءة للاعب محمود عبدالرازق شيكابالا.

أجبرت الأمور المتلاحقة إدارة الأهلي على الخروج من أجواء الاحتفال في المغرب والعودة إلى احتقان القاهرة، ليتم تحويل مسؤول قناة بطل أفريقيا إلى التحقيق تمهيداً لفصله مع نشر بيان اعتذار تلاه بيان ثلاثي بين إدارة الناديين ووزير الشباب والرياضة.

انتقاد إعلامي متبادل

تبادل مقدمي برامج قناتي الأهلي والزمالك الاتهامات إلى اتحاد الكرة بمجاملة الاخر مع النقد الفني اللاذع لعناصر ولاعبي الفريقين والحديث الأبيض المستمر عن أحقية لقب القرن في القارة الأفريقية في مقابل تركيز الأحمر على انتصار «القاضية ممكن».

الأمر امتد إلى عدد من القنوات الخاصة التي يظهر فيها لاعبو الأهلي والزمالك السابقين وعدد من النقاد الرياضيين المعروفين بانتمائهم الكروي.

صفقات الألعاب الجماعية

نجح مجلس إدارة الأهلي في الحصول على خدمات عدد من نجوم الزمالك في الألعاب الجماعية يأتي في مقدمتهم محمد محسن لاعب فريق الطائرة لمدة 4 مواسم بالإضافة إلى مدرب السلة الإسباني أوجستي بوش وهو ما دفع التراشق إلى الارتفاع.

البيان الثلاثي

أصدرت قنوات أون تايم سبورت والأهلي والزمالك بياناً مشتركاً جاء فيه «لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض الأفراد بمحاولات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي لإشعال نيران التعصب بين ناديي الأهلي والزمالك، وإفساد الموسم الكروي الناجح، والزج بالكرة المصرية وأنديتها لنفق مظلم».

رد فعل الأهلي

الأهلي أصدر بياناً نارياً انتقد فيه خطوة قناته الرسمية التي خاضتها دون الرجوع إليه وعبر عن غضبه الشديد من التناول الإعلامي المضاد له وأكد على حفظ حقوقه القانونية ضد عدد من الأسماء والبرامج.

رد فعل الزمالك والتصعيد إلى دار القضاء العالي

عبرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن غضبها الشديد من بيان الأهلي وأكدت على دعمها الشديد لمقدمي البرامج خاصة المعروفين بانتمائهم إلى القميص الأبيض.

واجتمعت اللجنة مجدداً اليوم لتقرر التصعيد وتنتقد الأسلوب المستخدم من المنافس وتقرر التقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام ضد واقعة كوبري الجلاء والتقدم بشكوى ضد قناة الأهلي في المجلس الأعلى للإعلام ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ في اتحاد الكرة.