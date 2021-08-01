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رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، ارتبط اسمه كثيرا خلال فترة الانتقالات الصيفية بالانتقال لصفوف فريق الزمالك الغريم التقليدي للنادي الأهلي الذي تربى داخل رمضان صبحي. الزمالك يحاول كثيرا خلال هذه المرحلة ضم رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية تنشيطا للجناح الهجومي داخل صفوف الفريق الأبيض.

عشاق الزمالك يبحثون على شبكة جوجل على انضمام رمضان صبحي لصفوف الزمالك، (رمضان صبحي راح الزمالك، رمضان صبحي في الزمالك، هل رمضان صبحي في الزمالك، اهداف رمضان صبحي في الزمالك، رمضان صبحي الزمالك، رمضان صبحي والزمالك، مهارات رمضان صبحي في الزمالك، رمضان صبحي الزمالك اليوم، رحيل رمضان صبحي من بيراميدز).

رمضان صبحي، رد خلال فترة قصيرة على هذه الأنباء بتغيير صورته على الصفحة الرسمية من قميص فريقه الحالي بيراميدز إلى قميص النادي الأهلي الذي تربى بداخله، فضلا عن أنه حتى الآن مازال محتفظ بجميع صوره أثناء تواجده داخل الأهلي سواء في عدد من المباريات أو التدريبات الجماعية.

وكشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، حقيقة توقيعه لنادي الزمالك، وقال: هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، رمضان صحبي، يحاول تكرار تجربة الاحتراف والانتقال للدوريات الأوروبية.

إكرامي الشحات، والد زوجة رمضان صبحى، ظهرا مؤخرا في أحد البرامج التلفزيونية الرياضية وأكد أن رمضان صبحى لن ينتقل لصفوف الزمالك الغريم التقليدي للنادي الأهلي، وقال : سأذبح رمضان لو راح الزمالك.

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