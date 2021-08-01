أخبار عاجلة

بسبب الحرائق.. إخلاء للسكان في مناطق بـ القدس -
حملة موسعة للنظافة والتجميل بمدينة سيدي سالم -
وزيرة التضامن: فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة -
الفنان حسن عبدالفتاح يشارك في فيلم «مينى بار» (صور) -
عبر مهاتفة تليفونية خاصة.. رئيس «المنيا الأزهرية» يُهنئ أوائل الثانوية (الأسماء) -
«الصحة العالمية»: التطعيم ضد كورونا يقلل من خطورة الإصابة بالأعراض الشديدة أو الوفاة -
وزير الخارجية الأمريكي السابق يدعو لسحق حركة «طالبان» باستخدام القوات الجوية -
أول تعليق من أجايي على أنباء رحيله عن الأهلي -
الاهلى يجرى الكشف الطبي لبيرسي تاو فى إنجلترا قبل توقيع العقود -
ميدو : بواليا لن يرحل عن الاهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رمضان صبحي في .. لاعب بيراميدز يرد على انتقاله لصفوف الأبيض..

Print
رمضان صبحي في الزمالك.. لاعب بيراميدز يرد على انتقاله لصفوف الأبيض.. فيديو رمضان صبحي في .. لاعب بيراميدز يرد على انتقاله لصفوف الأبيض..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، ارتبط اسمه كثيرا خلال فترة الانتقالات الصيفية بالانتقال لصفوف فريق الغريم التقليدي للنادي الأهلي الذي تربى داخل رمضان صبحي. الزمالك يحاول كثيرا خلال هذه المرحلة ضم رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية تنشيطا للجناح الهجومي داخل صفوف الفريق الأبيض.

عشاق الزمالك يبحثون على جوجل على انضمام رمضان صبحي لصفوف الزمالك، (رمضان صبحي راح الزمالك، رمضان صبحي في الزمالك، هل رمضان صبحي في الزمالك، اهداف رمضان صبحي في الزمالك، رمضان صبحي الزمالك، رمضان صبحي والزمالك، مهارات رمضان صبحي في الزمالك، رمضان صبحي الزمالك اليوم، رحيل رمضان صبحي من بيراميدز).

رمضان صبحي، رد خلال فترة قصيرة على هذه الأنباء بتغيير صورته على الصفحة الرسمية من قميص فريقه الحالي بيراميدز إلى قميص النادي الأهلي الذي تربى بداخله، فضلا عن أنه حتى الآن مازال محتفظ بجميع صوره أثناء تواجده داخل الأهلي سواء في عدد من المباريات أو التدريبات الجماعية.

وكشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، حقيقة توقيعه لنادي الزمالك، وقال: هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، رمضان صحبي، يحاول تكرار تجربة الاحتراف والانتقال للدوريات الأوروبية.

إكرامي الشحات، والد زوجة رمضان صبحى، ظهرا مؤخرا في أحد البرامج التلفزيونية الرياضية وأكد أن رمضان صبحى لن ينتقل لصفوف الزمالك الغريم التقليدي للنادي الأهلي، وقال : سأذبح رمضان لو راح الزمالك.

اقرأ أيضا

إكرامي الشحات يهدد رمضان صبحي زوج ابنته بالذبح.. فيديو

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مغردون يذكرون بما قاله بوش وبايدن عن "طالبان"

بالفيديو.. مغردون يذكرون بما قاله بوش وبايدن عن "طالبان"

فيديو : الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال

فيديو : الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال

الاتحاد يقرر نقل مباراة الزمالك مع دجلة قبل المباراة ب٢٤ ساعة

الاتحاد يقرر نقل مباراة الزمالك مع دجلة قبل المباراة ب٢٤ ساعة

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت