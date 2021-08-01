حمو بيكا ضيف شرف مسرحية «شمسية و4 كراسي» مع أشرف عبد الباقي

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يشارك مطرب المهرجانات، حمو بيكا كضيق شرف، في مسرحية «شمسية و4 كراسي» التي من المقرر انطلاق عروضها الخميس 5 أغسطس على مسرح الساحل.

وروّج الفنان محمد أنور لعرض المسرحية، من خلال نشره بوسترات المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وعلق قائلًا: «مستنينكم في الساحل ابتداءً من يوم الخميس 5 أغسطس على مسرح الساحل.. ‎تأليف كريم سامي ومحمد عبدالوهاب.. ‎إخراج أشرف عبدالباقي».

شمسية وأربع كراسي بطولة الفنان الكبير أشرف عبدالباقي ومحمد أسامة ومحمد عبدالرحمن، توتا ومحمد أنور وميريهان حسين، ومن إخراج أشرف عبدالباقي.

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي «محمد عبدالرحمن» مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.