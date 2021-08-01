رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

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هنأ الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، العاملين بالجهاز الإداري للدولة بقرار ترقية الموظفين، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

وقال «الشيخ» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، إن قرار ترقية الموظفين يسري على جميع موظفي قانون الخدمة المدنية الحكوميين، والذين يعملون أيضًا بالهيئات التي تخضع للوائح خاصة، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من القرار يتعدى 800 ألف موظف.

وأضاف أنّ قرار الترقية يُحافظ على أعمار الناس، لأنه قديمًا كانت أعمار الموظفين أكبر من الدرجة الوظيفية، أمّا الآن فسيكون هناك كوادر شابة في درجات وظيفية كبيرة.

ووجه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا القرار الذي سيتيح العديد من الفرص للشباب، وزيادة المرتبات بنسبة 5 %، مشيرًا إلى أنه هناك تطبيق إلكتروني سيتم إطلاقه الأسبوع المقبل، يمكن من خلاله تقديم الأوراق الخاصة بالموظفين لمعرفة موعد ترقيتهم.

وأضاف «الشيخ» أنه تم تسليم جميع الجهات الحكومية، «سي دي» يحتوي على مختلف بيانات الموظفين، كي يتم اعتماد ترقيتهم فور بلوغ المدة المحددة، لافتًا إلى أنّ الترقية ترجع في الأساس إلى الكفاءة، وأن تنطبق الشروط على المتقدمين للحصول على الترقية، كما يجب على المتقدم أن يكون مباشرًا لمهامه الوظيفية خلال شهر 7، وأن يكون تقييمه الوظيفي كُفء.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الدولة تجري بعض المسابقات، وتعلن عنها بوابة الوظائف الحكومية، مضيفًا أنه هناك إعلان سوف يتم إطلاقه الشهر الحالي، يطلب مهندسين للعمل في وزارة الري.

وأضاف أن الدولة ستضخ موظفين جدد للجهاز الإداري لكن طبقًا للحاجة، ويتم اختيار أفضل الكوادر، من خلال نظام إلكتروني لا يتدخل فيه العامل البشري، كي يحصل المستحق على مكانته في المجتمع.

وعن نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قال إنه من الصعب نقل عدد ضخم في نفس الوقت، لذا تخطط الدولة لوضع كيفية نقل الموظفين بدقة وعناية، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك نقل كامل للوزارات بل سوف يجري نقل بعض الموظفين حسب الحاجة، وبعدها يُنقل الوزراء، وهكذا تجري الأمور.

وأشار إلى أن أي شخص يواجه مشكلة في تسوية المعاش يمكنه التواصل مع الصفحة الرسمية للجهاز الإداري للدولة، مضيفة أن الحكومة تقف بجوار موظفيها وتأمل منهم أن يقدموا كل ما في وسعهم لخدمة المواطنين.