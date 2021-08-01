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«يا ويلي من حبه».. أحمد العوضي ينشر أجمل لحظاته مع زوجته ياسمين عبدالعزيز

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«يا ويلي من حبه».. أحمد العوضي ينشر أجمل لحظاته مع زوجته ياسمين عبدالعزيز «يا ويلي من حبه».. أحمد العوضي ينشر أجمل لحظاته مع زوجته ياسمين عبدالعزيز

شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره، يجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز على نغمات أغنية «البنت القوية» للمطرب وائل كفوري، حيث جمع الفيديو أفضل اللحظات التي عاشها الثنائي الفني خلال فترة الزواج .

ونشر أحمد العوضي الفيديو عبر «فيسبوك»، الأحد، قائلا:«يا ويلي من حبه».

كان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال الفترة الماضية لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

وكانت الإعلامية لميس الحديدي، كشفت، أول أمس، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلة: «ياسمين تتعافى من مرضها ببطء خلال هذه الفترة«.

وتابعت خلال برنامجها كلمة أخيرة، أن ياسمين خارج العناية المركزة حاليًا، ومتواجدة في غرفة عادية، وخلال أيام من الممكن أن تخرج من المستشفى.

وأضافت أن ياسمين تعافيها من مرضها مش سهل، وهتاخد وقت عشان تتعافى بشكل كامل

وأشارت: «عندنا معلومات عن الحالة الصحية لياسمين ولكن منقدرش نفصح عنها».

وأوضحت أن الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، هيخرج وهيقول كل التفاصيل، ونترك له الإفصاح عن كل المعلومات كلنا بندعيلها تقوم بالسلامة لأنها محبوبة من الجماهير وزملائها وكل الناس».

المصرى اليوم

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