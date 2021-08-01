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حذرت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، من أن المناورات العسكرية السنوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستقوض العلاقات بين الكوريتين، مضيفة في بيان أنها تلقت أنباء غير سارة تفيد بأن المناورات العسكرية ستستمر كما هو مخطط لها.

وأشارت إلى أن التدريبات العسكرية المشتركة المقرر إجراؤها يمكن أن تزيد التوتر بين الكوريتين.

وكانت قد نجحت الكوريتين الأسبوع الماضي في إعادة الاتصال بين البلدين بعد توقف استمر نحو 13 شهرا بسبب البالونات التي حملت منشورات عدائة على الحدود الشمالية عبر مناهضين لكوريا الشمالية.