النيابة: نصف مليون غرامة لمن لا يفصح عن زياراته للدول الموبوءة
دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، منتسبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ...
مكة المكرمة :الوطن
22 ذو الحجة 1442 هـ
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط تهريب (8.735.000) حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت...
الرياض : الوطن
22 ذو الحجة 1442 هـ
سجلت المملكة خلال العشرة أيام الأخيرة 134 حالة وفاة، بعد أن أدى التفاوت في ارتفاع الإصابات اليومية والحالات الحرجة، في زيادة وتيرة...
الدمام: زينة علي
22 ذو الحجة 1442 هـ
11.4 مليارا خسائر حوادث المركبات
بلغت الخسائر المادية لحوادث المركبات 1441 - 1442 نحو 11.454 مليار ريال، وطبقا للمديرية العامة للدفاع المدني فإن عمليات الإطفاء للمركبات...
جدة : نجلاء الحربي
22 ذو الحجة 1442 هـ