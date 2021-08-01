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النيابة: نصف مليون غرامة لمن لا يفصح عن زياراته للدول الموبوءة

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ما هي المفاجأة التي أعلن عنها السديس؟

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، منتسبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ...

b9b26bd183.jpgمكة المكرمة :الوطن
d039a1e467.jpg22 ذو الحجة 1442 هـ

إحباط تهريب أكثر من 8.7 ملايين حبة كبتاجون بميناء جدة

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط تهريب (8.735.000) حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png22 ذو الحجة 1442 هـ

134 وفاة بكورونا خلال 10 أيام

سجلت المملكة خلال العشرة أيام الأخيرة 134 حالة وفاة، بعد أن أدى التفاوت في ارتفاع الإصابات اليومية والحالات الحرجة، في زيادة وتيرة...

icon-byline.pngالدمام: زينة علي
icon-clock.png22 ذو الحجة 1442 هـ

11.4 مليارا خسائر المركبات

بلغت الخسائر المادية لحوادث المركبات 1441 - 1442 نحو 11.454 مليار ريال، وطبقا للمديرية العامة للدفاع المدني فإن عمليات الإطفاء للمركبات...

icon-byline.pngجدة : نجلاء الحربي
icon-clock.png22 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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