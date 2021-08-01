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محافظ بورسعيد يتفقد مخيم الإيواء العاجل بمعسكر الكشافة

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محافظ بورسعيد يتفقد مخيم الإيواء العاجل بمعسكر الكشافة محافظ بورسعيد يتفقد مخيم الإيواء العاجل بمعسكر الكشافة

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مخيم الإيواء العاجل للأسر المتضررة في حالة وقوع كارثة أو أزمة، الذي أقيم بمعسكر الكشافة الدولي، في إطار التدريب المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 80.

وتفقد محافظ بورسعيد أقسام المخيم، والذى يضم المخيمات المجهزة للمعيشة بالإضافة إلى «نقاط طبية- خيام إدارية وخدمية- مسجد- كنيسة- أماكن ترفيه للأطفال- مطبخ- مطعم- مخبز بلدي- مخزن مهام».

كما يحتوي المعسكر على أخصائي اجتماعي ونفسى لاستقبال الحالات، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية للمقيمين والأنشطة الرياضية، التي تتمثل في « الكاراتيه- البلياردو- الكرة السريعة- شد الحبل»، وتفقد أيضا أنشطة فريق الكشافة داخل المعسكر.

كما شهد المحافظ استعراض نموذج محاكاة لتعرض أحد المقيمين بالمعسكر إلى أزمة صحية طارئة وتقديم الرعاية الصحية الأولية له ثم تدخل سيارة الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى.

وأشاد المحافظ بالاستعداد التام للمعسكر لرعاية المتضررين في حالة حدوث أي أزمة وتقديم كل سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم، والعمل على تهيئة الجو النفسي للمتضررين والخروج من الحالة النفسية السيئة التي مروا بها، أثناء وقوع الحادث.

المصرى اليوم

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