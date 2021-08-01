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«صحة تنزانيا» تكرم فريق القافلة الطبية لجامعة أسوان

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«صحة تنزانيا» تكرم فريق القافلة الطبية لجامعة أسوان «صحة تنزانيا» تكرم فريق القافلة الطبية لجامعة أسوان

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كرمت وزارة الصحة في دولة تنزانيا، الفريق الطبي بالقافلة الطبية لجامعة أسوان وقدمت لهم الشكر ولجامعة أسوان على الخدمات الطبية التي قامت بها القافلة الطبية والتي وصل العدد الاجمالي لها إلى 170 حالة في التخصصات المختلفة على مدار أسبوع ومنها 49 حالة جراحة مسالك ومئات الحالات والمناظرات والكشوفات للمرضي مع تقديم العلاج لهم بالمجان.

وأكد الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب جامعة أسوان ورئيس الفريق الطبي المشارك بالقافلة الطبية لدولة تنزانيا، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف الدهشوري أن وزير الصحة التنزاني قام بتسليم درع الوزارة للفريق الطبي مع إقامة حفل عشاء داخل أحدي الفنادق الكبرى بالمطار بمدينة زنجبار بحضور الدكتور يعقوب شوكة مسؤول وزارة الصحة بمدينة بمبا والدكتور عبدالرحمن محمد مدير مستشفي شيكي بمبا وويتي كما تم تسليم الفريق الطبي شهادات تقدير وهم الدكتور أحمد صلاح المدرس المساعد بقسم المسالك كلية طب أسوان وعضو الفريق الطبي بالقافلة الطبية وباقي اعضاء القافلة من أطباء من جامعة سوهاج ودولة السودان الشقيق والمملكة العربية وذلك تقديرا لدورهم الإنساني والطبي البارز في علاج المرضي بدولة تنزانيا والذين أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة لهم وقدموا الشكر والتقدير لكلية طب جامعة أسوان.

المصرى اليوم

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