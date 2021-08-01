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بنك : المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة

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بنك مصر: المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة بنك : المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة

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قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ، إن بنك مصر هو أول بنك قام بتوفير القروض السريعة الإلكترونية الخاصة بالشركات الصغيرة، وحجم هذا القرض يصل لـ2 مليون جنيه، والعميل يستطيع الحصول على هذا القرض خلال 5 أيام، مشيرًا إلى أن حجم هذه القروض وصل لـ9 مليارات جنيه حتى الآن، بمتوسط مليون جنيه لكل عميل.

وتابع «المغربي»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هناك نموًا كبيرًا في المحافظ الإلكترونية؛ حيث وصل تعداد المحافظ الإلكترونية لـ1.2 مليون محفظة، وعدد المعاملات على هذه المحافظ في زيادة مستمرة، وهذا ناتج من أن التعامل مع هذه المحافظ أبسط وأسهل، حيث يستطيع المواطن دفع فاتورة الموبايل أو فاتورة الكهرباء ودفع كافة الخدمات الحكومية.

ولفت إلى أن 70% من عملاء بنك مصر يقومون بالتحويل من خلال التطبيقات الإلكترونية على الموبايل، بدلا من الفروع، مشيرًا إلى أن البنك قام بإعداد تطبيقات متميزة جدًا للشركات، ولاقت إقبالاً كبيرًا.

المصرى اليوم

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