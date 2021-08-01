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«زي النهارده».. وفاة الممثل والمخرج أحمد توفيق 1 أغسطس 2005

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«زي النهارده».. وفاة الممثل والمخرج أحمد توفيق 1 أغسطس 2005 «زي النهارده».. وفاة الممثل والمخرج أحمد توفيق 1 أغسطس 2005

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من أدواره التى لا ننساها دوره فى فيلم «القاهرة 30»،حيث كان مديراً لمكتب الوزير، ودوره فى فيلم شىء من الخوف، حيث كان واحداً من رجال عتريس، وأصيب بالجنون فى نهاية الفيلم على أثر خيانة زوجته له ودوره فى مسلسل «زينب والعرش » ودوره فى فيلم «العوامة 70» ودوره فى فيلم «حافية على جسرالذهب» حيث كان يقوم بدور منتج ودوره فى فيلم "القبطان "ورغم تميز وتفرد أدائه فإن أفلامه قليلة، رغم أن معظم الأدوار التى جسدها كانت أدوار شر فإنه وبشهادة الفنانة القديرة سميحة أيوب كان دمث الخلق واسع الثقافة وكان له حضور متميز، سواء كمخرج وراء الكاميرا أوممثل يضفى على العمل بصمته الخاصة، أما عطاؤه فى مجال الإخراج، فإننا لا ننسى له المسلسلات التى قام بإخراجها، ومنها لن أعيش فى جلباب أبى وهارون الرشيد بطولة الفنان نور الشريف، أما اسمه كاملاً فهو أحمد محمود توفيق، وهو مولود فى 2 يونيو 1933 وحاصل على بكالوريوس فنون مسرحية، وقد اكتشفه صلاح أبوسيف فى فيلم «القاهرة 30»، ثم عمل مخرجاً فى التليفزيون.

ومن الأعمال التى أخرجها للتليفزيون أيضاً مسلسل محمد رسول الله، ويذكر أن أحمد توفيق كان أستاذاً فى معهد الفنون المسرحية، وحصل على العديد من جوائز التقديروالإجادة عن أدواره المتميزة فى السينما والمسرح،كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى ، وكان يحظى بمحبة خاصة بأوساط الفنانين والكتاب المصريين، وهو متزوج من المخرجة رباب حسين التى تتلمذت على يديه فى معهد الفنون المسرحية، وتوفي " زي النهارده" فى 1أغسطس

المصرى اليوم

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