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قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المالية كان أمرًا مهمًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل انتشار جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن البنك يسعى إلى زيادة التعامل اللا نقدي، ولكن الكاش ما زال جزءا من ثقافة المجتمع.

وتابع «المغربي»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن البنك المركزي أصدر عدة قواعد لربط البنوك بمقدمي خدمات الدفع مثل أمان وفوري، وغيرهما من الشركات، مشيرًا إلى أن البنك في السابق كان يتعاقد مع شركة أو اثنتين من هذه الشركات، لكن الجديد أنه سيتم ربط كل الشركات بكل البنوك.



ولفت إلى أن البنك المركزي يسعى لتحقيق الشمول المالي من خلال التعامل الرقمي، موضحًا أن خدمات الإيداع سواء في المحفظة الإلكترونية وخلافه تشجع المواطن على استخدام الخدمات البنكية، خاصة أن شركات الدفع الإلكتروني لديها 420 ألف منفذ في كل أنحاء الجمهورية.