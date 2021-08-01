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بدء أعمال الرفع المساحي للخطوط الرئيسية للصرف الصحي بمدينة القرنة في الأقصر

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بدء أعمال الرفع المساحي للخطوط الرئيسية للصرف الصحي بمدينة القرنة في الأقصر بدء أعمال الرفع المساحي للخطوط الرئيسية للصرف الصحي بمدينة القرنة في الأقصر

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طالب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة أعمال المشروعات القومية والعمل على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ كل المشروعات بمختلف مناطق المحافظة.

وقال العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، إنه تم البدء في أعمال الرفع المساحي للخطوط الرئيسية للصرف الصحي بجزيرة البعيرات بعد انتهاء الأعمال الإدارية والمحضر الانضمامي.

جدير بالذكر أن قريتي الأقالتة والضبعية تم بدء أعمال الصرف الصحي بهما خلال الأسبوع الماضى، وكذلك قرية القبلى قامولا جارى أعمال الصرف الصحى بها ضمن مبادرة «حياة كريمة».

يذكر أن الصرف الصحي بالطارف القديم سينتهي العمل منه طبقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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