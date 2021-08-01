بدء أعمال الرفع المساحي للخطوط الرئيسية للصرف الصحي بمدينة القرنة في الأقصر

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طالب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة أعمال المشروعات القومية والعمل على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ كل المشروعات بمختلف مناطق المحافظة.
وقال العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، إنه تم البدء في أعمال الرفع المساحي للخطوط الرئيسية للصرف الصحي بجزيرة البعيرات بعد انتهاء الأعمال الإدارية والمحضر الانضمامي.
جدير بالذكر أن قريتي الأقالتة والضبعية تم بدء أعمال الصرف الصحي بهما خلال الأسبوع الماضى، وكذلك قرية القبلى قامولا جارى أعمال الصرف الصحى بها ضمن مبادرة «حياة كريمة».
يذكر أن الصرف الصحي بالطارف القديم سينتهي العمل منه طبقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في نهاية شهر أكتوبر المقبل.