ضحى بحياته لإنفاذ ابنته فمات معها.. البحث عن جثة طفلة ووالدها في «نيل العياط»

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يكثف رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة، جهودهم لانتشال جثة أب وابنته، غرقا بنهر النيل بمنطقة العياط جنوب الجيزة ظهر السبت، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وأكدت التحريات الأولية لمباحث الجيزة، أن الأب يدعى «حامد» 41 سنة، تعرض للغرق خلال محاولته إنقاذ ابنته من الغرق في نهر النيل بقرية البرغوتي بالعياط، وقالت إن الأب اعتاد الجلوس كل يوم بجوار نهر النيل وبصحبته أبنائه.

وأضافت التحريات: "في يوم الحادث توجهت ابنته أسماء، 14 سنة، للهو بشاطئ النيل فتعرضت للغرق، فأسرع الأب لإنقاذ ابنته فمات معها لعدم إجادته السباحة، وابتلعتهما المياه وفشل محاولات أهالي القرية في انتشال جثتيهما، فتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري للبحث عنهما».

حالة من الحزن سيطرة على أهالي القرية بعد انتشار خبر مصرع الأب وابنته، وتجمع عدد كبير من الأهالي إلى مكان الحادث الذي شهد الواقعة، وفي انتظار انتشال الجثتين، نظرا لأن الأب يتمتع بسمعة جيدة بين جميع الأهالي.

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كانت غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا بغرق أحد الأشخاص وابنته بنهر النيل في قرية البرغوتي بالعياط، وانتقل رجال الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين غرق شخص أثناء محاولته إنقاذ ابنته التي تعرضت للغرق أيضا وجاري البحث عن الجثتين.