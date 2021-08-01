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علي ماهر يرفض تجميد عمر كمال عبد الواحد

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علي ماهر يرفض تجميد عمر كمال عبد الواحد علي ماهر يرفض تجميد عمر كمال عبد الواحد

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رفض على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، طلب مسؤولي النادي بتجميد عمر كمال عبدالواحد، جناح الفريق، حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان مسؤولو النادي البورسعيدي، طلبوا من على ماهر، تجميد عمر كمال عبدالواحد، حتى نهاية الموسم الجاري، بسبب رفضه تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن على ماهر، رفض طلب إدارة المصري، بتجميد عمر كمال عبدالواحد، حتى نهاية الموسم الجاري، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته الفنية في الفترة المقبلة، في ظل منافسة النادي على المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري، خاصة بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في المباريات الأخيرة.

يُذكر أن المصري يستعد لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها 8 أغسطس الجاري، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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