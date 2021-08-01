الكنيسة القبطية تنعى «شهداء سيناء»: «دمائهم النفيسة لن تذهب سدى»

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نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببالغ الحزن شهداء الوطن الذين سقطوا خلال أداء واجبهم في تطهير أراضي الوطن من البؤر الإرهابية بسيناء.

وأكدت الكنيسة في بيان، الأحد، أنه «نثق بأن تضحيتهم الغالية ودماءهم النفيسة لن تذهب سدى، فمثل هذه التضحية والجهود التي تقوم بها القوات المسلحة كافة هي ما يبقي مصر آمنة مستقرة، ويضمن لها تحقيق التقدم والرخاء».

واختتمت الكنيسة: «نصلي أن يشمل الرب أرواح الشهداء بالرحمة والراحة، وأن يعزي قلوب ذويهم وأحبائهم، ويمنح شفاءً للمصابين، وسلامًا وأمنًا لمصرنا الحبيبة قيادة وشعبًا«.