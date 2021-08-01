أخبار عاجلة

“جسفت الجبيل” تطلق "معرض برواز الفني" أولى فعالياتها لعام 2021 -
حلول وخيارات.. "سكني" يوقّع 3 اتفاقيات ويكرم شركاءه من القطاع الخاص -
ريال مدريد يتمسك بالبلجيكي "كورتوا" حتى 2026 -
"ذوو مرزوق" يحتفلون بعرسي "فارس" و"أحمد" -
اختتام ملتقى "شارة وهواية" بتعليم مكة المكرمة بـ36 ساعة تدريبية -
تأكيدًا لـ"سبق".. التجمع الصحي يغلق مبنى الصحة النفسية بمكة احترازيًا وينقل مرضاه -
أمير جازان يطلع على جاهزية التعليم لاستقبال الدراسة الحضورية -
المُعينات الحيوية تعزز مقاومة المرجان وتعافيه من آثار ارتفاع حرارة البحار -
نتيجة الثانوية العامة.. سجل الآن على اليوم السابع للحصول عليها بمجرد اعتمادها -
شاهد لحظة إخراج حيوانات منوية لجاموس مجمدة في درجة حرارة 195 تحت الصفر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

Print
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اجتماعه الدوري، ظهر الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، والدكتور وليد الزواوى، أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة في دعم البحث العلمى في .

وقدم المجلس التهنئة للدكتور على حامد أبوسنة، بمناسبة تولى منصب قائم بأعمال رئيس جهاز شؤون البيئة، مؤكدًا دعم التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، كما قدم المجلس الشكر للدكتورة إيناس أبوطالب على دورها في دعم أنشطة المعهد خلال فترة توليها رئاسة الجهاز.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور جاد القاضى الشكر إلى الوزير على دعم أنشطة وفعاليات المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية خلال الفترة الماضية، مستعرضًا تقريرًا حول إنجازات المعهد، مشيرًا إلى مشاركة المعهد في عدد من الفعاليات على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، ومنها مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولى لشبكة العمل الدولية ENGAGE نحو برنامج عالمى للتراث الإنسانى: رؤية مجتمعية نحو مستقبل التراث العالمى، وذلك بالتعاون مع جامعة نوتنغهام ترينت البريطانية، بالإضافة لمشاركته في ورشة عمل عن تطبيقات الجيوفيزياء وخاصة الرادار الأرضى في مجالات الكشف عن الآثار وذلك بمناسبة الذكرى ال ٢٥ لتأسيس مركز شرق آسيا التابع لجامعة طوهوكو اليابانية.

كما شارك المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في فعاليات حفل تخرج الدورة رقم ١١ لبرنامج الأمل لتأهيل الكوادر الشبابية من خريجى الجامعات المصرية في الجيوفيزياء والذى تنظمه وترعاه الجمعية الجيوفيزيقية المصرية منذ عام ٢٠٠٧، فضلاً عن مشاركته بجناح لعرض المؤلفات العلمية للباحثين ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ال ٥٢.

وفى إطار الدور التعليمى والتدريبى الذي يقوم به المعهد لشباب الجامعات المصرية يقوم المعهد خلال الفترة من بداية يوليو لنهاية أغسطس بتقديم برامج التدريب الصيفى لطلاب الجامعات المصرية في تخصصات المعهد (فلك وجيوفيزياء).

أحيط المجلس علمًا بتنظيم المعهد للمؤتمر العربى في الفلك والجيوفيزياء خلال الفترة من ١١- ١٤ أكتوبر المقبل.

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث كالترقيات والتعيينات.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

«الحقوقيات المصريات» تنظم مشروع «مدرسة الكادر السياسي»

«الحقوقيات المصريات» تنظم مشروع «مدرسة الكادر السياسي»

«مواصلات مصر» و «السوبر جيت» لإدارة منظومة النقل الذكي داخل العاصمة الإدارية الجديدة

«مواصلات مصر» و «السوبر جيت» لإدارة منظومة النقل الذكي داخل العاصمة الإدارية الجديدة

«الرعاية الصحية» تكشف عن الخدمات الطبية بالتأمين الصحي في أول مستشفى معتمد بمصر

«الرعاية الصحية» تكشف عن الخدمات الطبية بالتأمين الصحي في أول مستشفى معتمد بمصر