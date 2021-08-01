أخبار عاجلة

“جسفت الجبيل” تطلق "معرض برواز الفني" أولى فعالياتها لعام 2021 -
حلول وخيارات.. "سكني" يوقّع 3 اتفاقيات ويكرم شركاءه من القطاع الخاص -
ريال مدريد يتمسك بالبلجيكي "كورتوا" حتى 2026 -
"ذوو مرزوق" يحتفلون بعرسي "فارس" و"أحمد" -
اختتام ملتقى "شارة وهواية" بتعليم مكة المكرمة بـ36 ساعة تدريبية -
تأكيدًا لـ"سبق".. التجمع الصحي يغلق مبنى الصحة النفسية بمكة احترازيًا وينقل مرضاه -
أمير جازان يطلع على جاهزية التعليم لاستقبال الدراسة الحضورية -
المُعينات الحيوية تعزز مقاومة المرجان وتعافيه من آثار ارتفاع حرارة البحار -
نتيجة الثانوية العامة.. سجل الآن على اليوم السابع للحصول عليها بمجرد اعتمادها -
شاهد لحظة إخراج حيوانات منوية لجاموس مجمدة في درجة حرارة 195 تحت الصفر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«زى النهارده».. وفاة عبدالمنعم عبدالرؤوف 31 يوليو 1985

Print
«زى النهارده».. وفاة عبدالمنعم عبدالرؤوف 31 يوليو 1985 «زى النهارده».. وفاة عبدالمنعم عبدالرؤوف 31 يوليو 1985

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كان عبدالمنعم عبدالرؤوف أحد أفراد سلاح الطيران الملكي ثم صار ضمن قائمة الضباط الأحرار وهو مولود في حي العباسية بالقاهرة، في السادس عشر من مايو ١٩١٤، ولد عبدالمنعم عبدالرؤوف وتخرج في الكلية الحربية سنة ١٩٣٨، وعمل طياراً في سلاح الطيران الملكى، وإن كان قد تحول لوحدات أخرى في الجيش بعد الإفراج عنه في مارس 1942، ضمن حملة الإفراج التي قام بها مصطفى النحاس وتم إبعاده من الطيران لسلاح آخر، وكان النشاط السرى قد تشعب داخل الجيش في تلك الفترة وما قبلها، حتى إنه كان شريكاً في الاتصال بجماعة الإخوان المسلمين، مع خالد محيى الدين وعبداللطيف البغدادى وحسن عزت وأنور السادات وحسن إبراهيم، ويلاحظ أن هذه المجموعة هي التي قامت يوم ٢٩ يونيو من عام ١٩٤٢، بإيفاد أحد أعضائها أحمد سعودى أبوعلى على طائرة مقاتلة، ومعه حقيبة بها معلومات عن القوات البريطانية متجهاً بها إلى مرسى مطروح ليسلمها إلى الألمان هناك، وظل مصير أحمد سعودى مجهولاً إلى الآن هو وطائرته،وكان عبدالرؤوف قد كثف جهده في ضم ضباط من الجيش لتنظيم الإخوان المسلمين،وكان الصاغ محمود لبيب وكيل الإخوان هو المشرف على تثقيف وتدريب وإرشاد الضباط إخوانياً، وكان عبدالرؤوف على رأس قائمة الضباط الأحرار، وكان فوق هذا ضمن الكتيبة الأولى التي سافرت لحرب فلسطين، وتم القبض عليه في أوائل عام ١٩٥٤ إثر الصدام الأول بين الإخوان ونظام يوليو، وتوفى «زى النهارده» في ٣١ يوليو ١٩٨٥

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إخماد حريق التهم 4 عشش وحظيرة للمواشي ببني سويف

إخماد حريق التهم 4 عشش وحظيرة للمواشي ببني سويف

السيطرة على حريق بمستشفى دار إسماعيل للولادة بالإسكندرية

السيطرة على حريق بمستشفى دار إسماعيل للولادة بالإسكندرية

مطار الغردقة يستقبل 525 سائحا روسيا

مطار الغردقة يستقبل 525 سائحا روسيا

محافظ أسوان يتفقد التشغيل التجريبي لمركز التحول الرقمي

محافظ أسوان يتفقد التشغيل التجريبي لمركز التحول الرقمي