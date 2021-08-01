جمال الشاعر يحكي موقفًا غريبًا عن «كيد النسا» بين سيدتين خلال الحج

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

سرد الإعلامي جمال الشاعر موقفًا غريبًا عن ما وصفه بـ«كيد النسا» حدث بين سيدتين في الحج ولن ينساه طوال حياته.

وقال «الشاعر» خلال برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة، على قناة «CBC»، الأحد، إن «السيدتان بينهما مشاكل سابقة ولديهما تاريخًا من الخلافات»، متابعًا أن «التنمر كان مستمرًا بينهما في الحج رغم أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج».

وأضاف: «السيدتان خلال الحج كانا بينهما مشاكل عديدة و«حاجة غُلب» وواحدة منهن وصل بها الأمر إلى أن ترفع «الشبشب» للأخرى وقالت لها: «أنا عارفة أن حجتي هتبوظ وهبقى أجي أحج تاني السنة اللي جاية».

وتعجب من الموقف، مؤكدًا أن «ذلك سبب التراكمات والغل بينهما»، مشددًا على «ضرورة وجود تسامح وتنازل في بعض الأحيان للتغاضي عن المشاكل في الحياة، حيث أن هناك أشياء لا يمكن للمرأة أن تعيش بدونها وهي خطوط حمراء يجب وضعها من البداية، والأمر نفسه بالنسبة إلى الرجل وما دون ذلك يمكن التغاضي عنه بالتسامح».